Ponferrada trabaja en tareas de limpieza del medio rural con cuatro trabajadores del Plan Montel

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada pone a punto el medio rural para prevenir los incendios forestales gracias a la contratación de cuatro trabajadores con la subvención del Plan Montel, que otorga la Junta de Castilla y León. Y es que el municipio berciano entra por primera vez en este programa, con un proyecto de trabajo centrado en la limpieza y el control de la vegetación. El alcalde, Marco Morala, destaca la sensibilidad del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “para comprender lo que es Ponferrada, donde lo rural y el monte tienen una presencia importante en sus 283 kilómetros cuadrados”.

En este sentido, agradece el gesto hacia Ponferrada y la atención a sus necesidades con estos 96.000 euros, destinados a contratar a cuatro trabajadores durante once meses, desde marzo de 2026 hasta febrero de 2027. “Es importante la labor que desarrollan estos cuatro trabajadores y vamos a priorizar el trabajo en zonas urbanas del entorno rural, sobre todo en sus perímetros y en viales públicos”, precisó. Se trata de una brigada dependiente de la Concejalía de Medio Ambiente y en coordinación con el área de Medio Rural, que llevará a cabo labores de control y limpieza de la vegetación.

Además, el Ayuntamiento trabaja en un plan antiincendios que, previsiblemente, irá al Pleno del mes de abril, ya que “no existía en Ponferrada y estamos avanzando en él”. "Hay que aprobarlo, ponerlo en marcha y ejecutarlo de cara al próximo verano", precisó el regidor ponferradino.

Igualmente, se prestará especial atención a dos entornos como la ETAP de San Clemente y el entorno del polígono de La Llanada, que está rodeado de vegetación, donde se realizan trabajos porque están rodeados de "densa naturaleza".

Cabe recordar que, en diciembre de 2025, la Junta de Castilla y León incluyó por primera vez al municipio de Ponferrada en el listado de beneficiarios del Plan Montel de gestión forestal, dirigido específicamente a la prevención de incendios forestales y al cuidado del medio ambiente en zonas rurales mediante la contratación de personas en situación de desempleo, con una ayuda de 96.000 euros.

Por otro lado, Marco Morala indicó la nueva la ETAP de San Clemente sigue avanzando y que esté terminada en otoño del 2026 y la de Montes en junio de 2026.

Uno de los operarios realiza labores de limpieza en CampoL.DE LA MATA