Un hombre afectado por humo en el incendio de una vivienda en San Esteban de Valdueza

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Un varón de 65 años ha precisado asistencia sanitaria tras resultar afectado por inhalación de humo en el incendio de una vivienda registrado en la localidad de San Esteban de Valdueza, en el término municipal de Ponferrada (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido sobre las 18.15 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de un incendio en una casa de la citada localidad, donde se observaba humo y llamas.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Policía Nacional, la Policía Local de Ponferrada, los Bomberos de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia, que han intervenido para extinguir el incendio declarado en la vivienda. Durante la actuación, los efectivos han solicitado asistencia sanitaria para un varón de 65 años que había inhalado humo como consecuencia del incendio.