Trasladadas dos personas al hospital por intoxicarse al inhalar el humo de un incendio en su vivienda

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Dos personas han recibido asistencia sanitaria tras resultar afectado por inhalación de humo en el incendio de una vivienda registrado en la localidad de San Esteban de Valdueza, en el término municipal de Ponferrada (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido sobre las 18.15 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de un incendio en una casa de la citada localidad, donde se observaba humo y llamas.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Policía Nacional, la Policía Local de Ponferrada, los Bomberos de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia, que han intervenido para extinguir el incendio declarado en la vivienda. Durante la actuación, los efectivos han solicitado asistencia sanitaria para una mujer de 70 años y un hombre de 66, que finalmente han sido trasladados al Hospital del Bierzo.