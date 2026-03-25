Villafranca tendrá Gala de Literatura Berciana

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El Teatro de Villafranca acogerá el 25 de abril, a las 19 horas, la I Gala de la Literatura Berciana, una iniciativa que partió de la creación del Premio de las Letras Bercianas, idea del escritor Ruy Vega, y que ha tomado forma gracias a la colaboración del Consejo Comarcal, el Club Petronio y la delegación leonesa de la Unión Nacional de Escritores de España. «El Consejo Comarcal no tiene competencias en cultura pero siempre ha tenido la inquietud de llevar a cabo actividades culturales, porque la comarca lo merece, y esta es una excelente iniciativa», dijo el presidente Olegario Ramón.