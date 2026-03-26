Endesa remata su plan en la central térmica de Compostilla II con 365 kilos de explosivo

Derribo del fragmento de la chimenea que había quedado en pie en Compostilla II.ANA F. BARREDO

Ahí seguía desde hace un mes y medio, como queriendo resistir; pero finalmente también ha caído. Endesa ha culminado este jueves la operación de derribo de las chimeneas de la central térmica Compostilla II de Cubillos del Sil. Iba a hacerlo ya aquella mañana del 12 de febrero que borró la imagen de una parte de la historia del Bierzo, pero la base de la chimenea de los grupos IV y V se mantuvo en pie pese a las toneladas de dinamita y ante el asombro de todos los que se habían congregado para ver en directo la escena. No es más que hormigón y hierro, pero hubo muchos que quisieron ver en aquello una alegoría de la comarca.

Esta vez, 365 kilos de dinamita han bastado para derribar los 81 metros y las algo más de 5.000 toneladas de la chimenea que seguía erguida, aunque algo inclinada, y cuyo perímetro había sido asegurado para que los operarios que se están encargando del desmantelamiento de la central térmica pudieran continuar con sus labores y no dilatar más los plazos para el fin de un proyecto de años que será rematado a finales de este 2026.

La operación de este jueves ha pasado desapercibida para la mayoría, muy diferente a la que el 12 de febrero casi paralizó la actividad de un Bierzo sabedor de que en cuestión de segundos cambiaría para siempre la imagen de los últimos 40 años, los de mayor prosperidad. Al ser una operación de pequeña envergadura, no hizo falta aplicar ningún dispositivo de seguridad especial y todo se desarrollo, esta vez sí, según se había programado. Al final, también cayó ese fragmento de chimenea.