Cortina anuncia una auditoría para valorar si se quedan o se van del edificio Ciuden

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El concejal de Seguridad Ciudadana y Urbanismo del Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Cortina, adelantó en rueda de prensa que se ha encargado una auditoría energética para el edificio de la Fundación Ciudad de la Energía, Ciuden, en Compostilla, donde han sido trasladados parte de los servicios municipales gracias a un acuerdo con la fundación en tiempos de Olegario Ramón, y cuyo gasto energético es muy elevado. Cortina acusó al anterior gobierno municipal socialista, y el concreto al exalcalde, Olegario Ramón, de no haber valorado los costes de ese traslado, por el que ahora el Ayuntamiento debe hacer frente a un pago de 142.000 euros en concepto de gasto energético, muy superior a los costes totales que tenían los servicios trasladados en su anterior ubicación.

Ahora, con el convenio vencido y una adenda de seis meses, pactada entre el Ayuntamiento y Ciuden, para poder seguir utilizando esas instalaciones y pagar la deuda pendiente, el Consistorio hará esa auditoría energética para conocer el estado del edificio, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica, y sus deficiencias, antes de decidir si se firma un nuevo convenio con Ciuden o se busca otro espacio donde reubicar esos servicios municipales. Carlos Cortina advierte de que el edificio carece de un Certificado Energético y cree que no habrá problema para llevar a cabo esa auditoría. Conocido el resultado valorarán quedarse o irse de Ciuden.