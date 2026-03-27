El Festival Musicamino se traslada al Palacio de Arganza de Villafranca del Bierzo

El Festival Musicamino de Villafranca del Bierzo cambia de ubicación. Los conciertos de la próxima edición de este evento que aúna música en directo, vino y cultura se celebrarán en un entorno patrimonial privilegiado, los terrenos del Palacio de Arganza (siglo XVIII). Así lo ha dado ha conocer hoy mismo la organización, explicando que el traslado del escenario para las grandes actuaciones, programadas para los días 26, 27 y 28 de junio, ha sido posible gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Villafranca y su nuevo patrocinador, Bodegas y Viñedos Gancedo.

El cambio de localización conlleva también la necesidad de un aforo limitado. La noticia se conoce, además, coincidiendo con el inicio de la venta de entradas para los conciertos de cada día, independientemente de que se pueden seguir adquiriendo abonos para todo el festival. La comercialización de las entradas diarias arranca con una promoción limitada de 42 euros por unidad. Se pueden adquirir a través de la página web www.musicamino.com.

Loquillo, León Benavente, Ángel Stanich, Neverland Bari, La La Love You, Miss Caffeina, Chiquita Movida. Pablo Carbonell, Besmaya, Sobrezero, Pikambores, Mazu, Cumbia Atómica, The Sirius, Capitán Moscú, Carla Lourdes, Señora Dj y Eme Dj son los nombres que cuelgan del cartel. Y habrá alguna actuación sorpresa.

Además de los conciertos, Musicamino marida con el vino del Bierzo y mantiene la oferta de actividades complementarias que incluyen catas musicales, degustaciones de bodegas locales y una extensa oferta de ocio adaptada a todas las edades y que la organización desvelada el próximo martes.