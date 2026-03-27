Denuncian la discriminación del centro de FP de Almázcara a un joven con autismo que quiere ser agricultor

La Asociación Berciana de Agricultores y el sindicato agrario UGAL-UPA denuncian la "grave" discriminación de un joven con autismo en el Centro Integrado de Formación Profesional, que -explican- no ha querido reconocerle las horas de prácticas realizadas para el curso de incorporación agraria, pese a que completó las quince exigidas en la normativa que regula esta formación en el centro dependiente de la Junta de Castilla y León.

Según el relato de las organizaciones denunciantes, el joven realizó tareas de soldadura, superando sus barreras sensoriales (ruido y destellos) y sin ningún tipo de adaptación. También participó en la práctica de manejo de tractor, no llegando a conducirlo por manifestar que sentía miedo, pero permaneciendo en la cabina del vehículo junto a la docente y "superando sus bloqueos" para poder completar la práctica.

Pese a ello, "el centro no lo ha certificado alegando falta de aprovechamiento, basándose en su falta de comunicación verbal, un rasgo de su condición de TEA", explican UGAL-UPA y la Asociación Berciana de Agricultores, que aseguran que, aunque así lo han solicitado, no han recibido ningún tipo de informe ni del centro ni de la Dirección General de Desarrollo Rural que justifique esta decisión.

Las organizaciones recuerdan que la orden que regula estas formaciones prácticas no especifica que las prácticas tengan que aprobarse, sino que la normativa simplemente dice que los directores de los centros integrados de Formación Profesional deben acreditar la realización y el aprovechamiento de las quince horas. "Y dicho alumno ha cumplido con ambos criterios, afirmación que también corroboran los compañeros con los que el alumno estuvo en Almázcara", defienden.

"Estamos ante un caso flagrante de injusticia que, además, atenta y vulnera un derecho fundamental, como es el de la igualdad y el de la no discriminación, negándole la oportunidad de empleo y de inclusión en el ámbito laboral", afirman los sindicatos agrarios, que aseguran también que la solución que, hasta el momento, les ha dado la Dirección General es la de que el alumno repita esas quince horas de prácticas en Palencia o que las realice en su explotación bajo la supervisión de técnicos de la Consejería de Agricultura. Una decisión que no comparten y que consideran que supone una "doble penalización".

"Por un lado, no se le certifica el trabajo ya realizado y, por otro, se le obliga a un desplazamiento adicional sin garantizar que esta vez sí se respeten sus derechos de inclusión", afirman los denunciantes, que reclaman una "rectificación urgente" por parte del centro de formación y el cese inmediato de su directora y del coordinador de Servicios de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, a los que acusan de actuar "de mala fe, de forma discriminatoria, con cero conciencia social y atentando al derecho a la igualdad que tienen las personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista).

UGAL-UPA y ABA ya adelantan que, de no tomarse las medidas oportunas, elevarán el caso al Procurador del Común y "llevaremos a cabo las actuaciones legales que consideremos oportunas para actuar contra los responsables de imposibilitar el acceso de este joven a la actividad agraria por el mero hecho de padecer autismo, vulnerando sus derechos fundamentales, imponiéndole una barrera para desarrollarse como persona y negándole un principio básico como es el de la inclusión social y laboral".