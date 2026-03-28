Diario de León

La Placa rinde honores a su Cristo en Ponferrada

Cornetas y tambores han marcado el paso de los cofrades de pucho azul en la procesión de este barrio ponferradino, organizada por la Hermandad del Cristo de la Redención y Nuestra Señora del Carmen

El Santo Cristo de la Redención, en la procesión de La Placa.

El Santo Cristo de la Redención, en la procesión de La Placa.ANA F. BARREDO

María Carro
Publicado por
María CarroRedactora de la Edición Bierzo
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

Un concierto de tres bandas de música de Cacabelos, Ponferrada y Astorga -con la participación del solista Alberto González- fue la antesala de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa, que cada Sábado de Pasión desata un sentimiento fuerte de pertenencia en este barrio ponferradino. A las 21.00 horas, salió de la Capilla del Carmen el Cristo crucificado. Lo volvió a hacer a hombros de cofrades vestidos de negro y con un característico pucho azul, acompañados de representantes de nueve hermandades y cofradías de Ponferrada y de otras localidades del Bierzo. Todos al son de la Banda de Cornetas y tambores Nazareno y Soledad de la ciudad de Astorga.

La Hermandad del Cristo de la Redención y Nuestra Señora del Carmen organiza la procesión que pone fin a la actividad del sábado anterior a Jueves Santo en la Semana Santa de Ponferrada

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO

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