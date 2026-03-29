Laurel, palmas y Jesús a lomos de la Borriquilla en Ponferrada

Otra vez el sol acompañó en la mañana de Domingo de Ramos para celebrar la entrada de Jesús en Jerusalén entre vítores y palmas. A las puertas de la iglesia de San Pedro Apóstol se congregó la acción principal. Salió el paso a la calle y los fieles levantaron los ramos de laurel y las palmas más cuidadas para que el párroco soltara la bendición. Después comenzó la procesión por las calles de La Puebla, con la Borriquilla al frente y a hombros de hermanos de la Cofradía de Jesús Nazareno del Silencio. La misa puso fin a una mañana festiva, de gozo antes de la penitencia.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.

Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Ponferrada.