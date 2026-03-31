Peranzanes
Peranzanes impulsa la campaña “Fornela, Comercio Vivo” para reforzar la vitalidad de sus pueblos
La iniciativa, que cuenta con una subvención de la Junta, visibiliza la importancia de pequeños negocios del municipio como parte esencial de la identidad, la economía y el futuro del Valle
El Ayuntamiento de Peranzanes impulsa la campaña “Fornela, Comercio Vivo”, una acción de promoción y sensibilización con la que pone el foco en el papel fundamental que desempeña el comercio local en la vida cotidiana del municipio y del conjunto del Valle de Fornela.
«Se trata de una subvención que nos concedió la Junta tras los incendios para ayudar a la rehabilitación del comercio después de la pérdida del mes de agosto», explicó la alcaldesa, Henar García.En este sentido, destaca la importancia de los pequeños negocios, de la hostelería y de los productores locales como parte esencial del tejido económico y social del territorio.
Y es que bares, restaurantes, establecimientos de alimentación y productores vinculados a elaboraciones tradicionales, como los embutidos o la miel, forman parte de una red que no solo genera actividad económica, sino que también contribuye a mantener vivos los pueblos, sostener servicios y reforzar la identidad de Fornela.
Este Plan de Dinamización del Comercio Local, subvencionado por la Junta de Castilla y León, se apoya en un vídeo promocional para redes sociales en el que se combinan imágenes de los pueblos del valle con escenas de distintos negocios y productos locales. La pieza muestra una realidad cotidiana, pero profundamente valiosa: la de un territorio que conserva actividad, cercanía y autenticidad gracias al esfuerzo de quienes sostienen cada día sus comercios y servicios.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de Peranzanes traslada además un mensaje claro a vecinos, vecinas, visitantes y consumidores: apoyar el comercio local es apoyar la vida del municipio. Cada compra, cada consumición y cada visita a un establecimiento de proximidad ayudan a mantener servicios, dinamizar la economía rural y fortalecer un modelo de pueblo con futuro.
La iniciativa pone el foco en una idea central: el comercio de Peranzanes no es solo una actividad económica, sino también un elemento clave en la experiencia del territorio.
Esta campaña reconoce públicamente ese esfuerzo y contribuye a seguir generando conciencia sobre la necesidad de cuidar y respaldar el comercio de proximidad, especialmente en el medio rural, donde cada negocio abierto tiene una importancia que va mucho más allá de su propia actividad.