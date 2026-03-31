Peranzanes impulsa la campaña “Fornela, Comercio Vivo” para reforzar la vitalidad de sus pueblos

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Peranzanes impulsa la campaña “Fornela, Comercio Vivo”, una acción de promoción y sensibilización con la que pone el foco en el papel fundamental que desempeña el comercio local en la vida cotidiana del municipio y del conjunto del Valle de Fornela.

«Se trata de una subvención que nos concedió la Junta tras los incendios para ayudar a la rehabilitación del comercio después de la pérdida del mes de agosto», explicó la alcaldesa, Henar García.En este sentido, destaca la importancia de los pequeños negocios, de la hostelería y de los productores locales como parte esencial del tejido económico y social del territorio.

Y es que bares, restaurantes, establecimientos de alimentación y productores vinculados a elaboraciones tradicionales, como los embutidos o la miel, forman parte de una red que no solo genera actividad económica, sino que también contribuye a mantener vivos los pueblos, sostener servicios y reforzar la identidad de Fornela.

Este Plan de Dinamización del Comercio Local, subvencionado por la Junta de Castilla y León, se apoya en un vídeo promocional para redes sociales en el que se combinan imágenes de los pueblos del valle con escenas de distintos negocios y productos locales. La pieza muestra una realidad cotidiana, pero profundamente valiosa: la de un territorio que conserva actividad, cercanía y autenticidad gracias al esfuerzo de quienes sostienen cada día sus comercios y servicios.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Peranzanes traslada además un mensaje claro a vecinos, vecinas, visitantes y consumidores: apoyar el comercio local es apoyar la vida del municipio. Cada compra, cada consumición y cada visita a un establecimiento de proximidad ayudan a mantener servicios, dinamizar la economía rural y fortalecer un modelo de pueblo con futuro.

La iniciativa pone el foco en una idea central: el comercio de Peranzanes no es solo una actividad económica, sino también un elemento clave en la experiencia del territorio.

Esta campaña reconoce públicamente ese esfuerzo y contribuye a seguir generando conciencia sobre la necesidad de cuidar y respaldar el comercio de proximidad, especialmente en el medio rural, donde cada negocio abierto tiene una importancia que va mucho más allá de su propia actividad.