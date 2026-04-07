La Gasbi presenta el Servicio de Urgencias y Emergencias a los residentes del Hospital

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo presentaba en la pasada jornada el Servicio de Urgencias y Emergencias a los futuros residentes del Hospital del Bierzo a través de un vídeo divulgativo publicado en su canal de YouTube, ya que se trata de uno de los primeros centros a nivel nacional que contará con un resiente en esta especialidad.

La grabación comienza con un simulacro de catástrofe externa de 2017 en la que resultaron heridas varias personas y donde se puede observar el trabajo en equipo entre el personal de emergencias sanitarias, celadores, equipo de enfermería y médicos. Posteriormente, el jefe del Servicio de Urgencias, José Ramón Casal, anima a los futuros residentes a especializarse en el Hospital El Bierzo.

También durante el vídeo, realizado por la Unidad de Calidad de la Gasbi, se muestra el Centro de Simulación y la zona de observación del servicio. Finalmente, el tutor y coordinador de la Unidad Docente, Daniel Rodríguez, y la residente de Medicina Familiar y Comunitaria, María Llorca, invitan a escoger el Área Sanitaria del Bierzo para recibir una formación más personalizada que en hospitales de mayor tamaño.

Este año, la Gerencia ofrece 34 plazas para residentes, 17 en Atención Primaria y otras 17 en Atención Hospitalaria. La jornada de puertas abiertas se llevará a cabo en el Salón de Actos del Hospital El Bierzo el miércoles, 8 de abril, a las 11.30 horas y también se podrá seguir de manera telemática. La jornada permitirá a los asistentes conocer de primera mano las ventajas de formarse en el Área Sanitaria del Bierzo y la sesión concluirá con una visita guiada por las distintas unidades docentes, en la que los futuros residentes podrán resolver dudas y obtener información directa sobre su formación en El Bierzo. Desde la Gasbi se está trabajando en varios frentes (uno más es el que se ha dado a conocer hoy) para tratar de asentar profesionales en el Hospital del Bierzo. Sucede como en el Palacio de Justicia o en la Comisaría de Policía, que profesionales tienen esta plaza de paso.