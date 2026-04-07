La denuncia por discriminación a un joven con autismo en el centro de FP de Almázcara llega al Procurador del Común

La denuncia de la organizaciones agrarias UGAL-UPA y la Asociación Berciana de Agricultores (ABA) sobre el presunto caso de discriminación a un joven berciano con autismo en el Centro Integrado de Formación Profesional de Almázcara, que no ha certificado las prácticas realizadas para el curso de incorporación agraria, ha llegado al Procurador del Común. Ha sido su padre quien ha presentado una queja ante la ausencia de respuesta alguna por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, informan las organizaciones denunciantes.

El padre del joven que quiere dedicarse a la actividad agrícola en al explotación familiar, en Carracedelo, reclama a la Consejería de Agricultura la suspensión cautelar del no apto del centro de FP de Almázcara, asegurando que tiene "el cien por cien de la teoría realizada y las visitas y el plan de empresa aprobados, y solicita que se le permita a este joven de 19 años realizar el examen final que tendrá lugar el día 16 de este mismo mismo mes.

La queja presentada ante el Procurador del Común también tiene como finalidad la apertura de una investigación por "la arbitrariedad y el trato discriminatorio" en el centro de Almázcara, donde "una decisión subjetiva de la dirección está vulnerando el derecho al trabajo de una persona con discapacidad", defienden tanto el padre del joven, como las UGAL-UPA y la ABA, que resaltan que "en los cursos de incorporación impartidos por nuestras organizaciones desde el año 2025 y por los que han pasado casi un centenar de alumnos, no hay precedentes de nadie que, habiendo asistido y realizado las prácticas, haya sido declarado no apto". Además, dicen, ha sido " e único alumno de todo su grupo de doce personas que no ha superado las prácticas, a pesar de que sus compañeros corroboran que las jornadas transcurrieron con total normalidad, sin incidentes y con la participación del interesado".