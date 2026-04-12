Promonumenta promueve la limpieza de la Senda Novelada y la Ruta de los Petroglifos en Torre del Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación de Amigos del Patrimonio Cultural de León Promonumenta ha celebrado, este fin de semana, una hacendera de limpieza en Santa Marina de Torre, con la colaboración de la Junta Vecinal, la asociación de pensionistas de la localidad y el Ayuntamiento de Torre del Bierzo. Un grupo de 38 personas intervino en varias actuaciones realizadas en la Ruta de los Petroglifos y en la Senda Novelada, donde una vez terminado el trabajo se realizó una visita guiada.

Los voluntarios acondicionaron el acceso a la zona de Antonio Pereira dentro de la Senda Novelada, donde hay un banco que recuerda al poeta villafranquino. Y en el mismo itinerario, se limpió y desbrozó también el entorno de una antigua explotación minera para hacerlo accesible a las visitas y conocer lo que queda de la misma, que son la bocamina, la escombrera y el viejo cargue del carbón.

Por su parte, en la Ruta de los Petroglifos, la intervención fue menor que la Senda Novelada y se localizó en un acceso con escaleras. Todo para poner a punto y en valor dos itinerarios diseñados para el senderismo y el disfrute de los recursos naturales y patrimoniales de este municipio del Alto Bierzo.