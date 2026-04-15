Aagesen participa III Encuentro Nacional de Centros de Innovación Territorial

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Térmica Cultural de Ponferrada acoge hoy y mañana la III edición del Encuentro Nacional de Centros de Innovación Territorial, que organiza ell Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con el objetivo de reforzar la cohesión en el medio rural. La jornada de hoy contará con la participación de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que participará en un diálogo con Carlos Moreno, profesor de la Universidad Sorbona de París e ideólogo del concepto de la «Ciudad de los 15 minutos / Territorio de la media hora».

También se desarrollarán intercambios sobre movilidad, energía, sostenibilidad y economía circular en el medio rural y tendrá lugar la presentación del informe «Ruralidades del noroeste peninsular.Asimismo, se pondrá la mirada sobre los territorios desde la creación audiovisual, y en la tarde del 16 de abril se proyectarán cortos y habrá un coloquio titulado «Cuando lo rural es de cine» con la participación de Paco Boya, secretario general para el Reto Demográfico, y el director Oliver Laxe.

Por su lado, el viernes 17 se desarrollará una reunión de los equipos de la Red CIT.