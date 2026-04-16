Aagesen anuncia en Ponferrada 20 millones de la línea ICO para la movilidad sostenible

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, dio a conocer hoy en Ponferrada que se destinarán 20 millones de euros de las líneas ICO de apoyo a las iniciativas de movilidad en el entorno rural. La vicepresidenta del Gobierno inauguró, en La Térmica Cultural, la III edición del Encuentro Nacional de Centros de Innovación Territorial, que organiza el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con el objetivo de reforzar la cohesión en el medio rural.

La ministra visitando la exposiciónL.DE LA MATA

Durante su intervención, la ministra hizo referencia a los “momentos de incertidumbre y a contextos políticos muy complejos”, y señaló que “vivimos una guerra unilateral que tiene efectos en la pérdida de vidas, así como consecuencias económicas y sociales”. Por ello, apostó por “no perder el faro a largo plazo de cómo transformamos con una apuesta por la agenda de sostenibilidad y la agenda verde”, y recalcó que “estamos mejor preparados porque llevamos tiempo apostando por la transición energética, alejándonos de los combustibles fósiles. También con una premisa fundamental, y es que el cambio climático tiene que ver con bienestar, salud”. De hecho, considera que las soluciones energéticas que el Gobierno comenzó a implementar para hacer frente al cambio climático contribuirán a reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

La titular de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Ejecutivo de Pedro Sánchez destacó la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográficos presentada recientemente, que “nace del esfuerzo y del conocimiento acumulado en los últimos años, y cuyo trabajo ha permitido dotarla de un contenido diferente, con un plan de medidas que nos ha permitido ir mucho más allá”. Asimismo, defendió que el trabajo en reto demográfico está dando sus frutos, con un saldo migratorio positivo de 400.000 personas en el medio rural desde 2018.

Y es que esta estrategia debe venir de la mano de la ciencia, la investigación y el conocimiento, “a través de una gobernanza con perspectiva rural y trabajando todos de la mano”. De hecho, se basa en 30 líneas de actuación con aportaciones tanto de las comunidades autónomas como de las pymes y la ciudadanía. Destacan los proyectos de I+D+i, el impulso a proyectos piloto para avanzar hacia “un país a 30 minutos” y también la inclusión de medidas concretas como la línea ICO.

Recordó la línea ICO del Gobierno destinada a la gestión forestal, la agricultura regenerativa, la ganadería extensiva o la adquisición de maquinaria, así como la nueva línea de apoyo a la movilidad sostenible en zonas rurales.

Además, la ministra aprovechó la ocasión para poner en valor el I Foro por el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, con más de 600 participantes, celebrado en el mes de octubre en este mismo espacio y cuyas “contribuciones han sido vitales”.

En la III edición del Encuentro Nacional de Centros de Innovación Territorial, Sara Aagesen participó en un diálogo con Carlos Moreno, profesor de la Universidad Sorbona de París e ideólogo del concepto de la «Ciudad de los 15 minutos / Territorio de la media hora». “Agradezco la presencia de Carlos Moreno y que comparta su conocimiento con todos nosotros, así como su visión tan humanista de los 15 minutos a escala humana”, indicó la ministra.

Por otro lado, se desarrollarán intercambios sobre movilidad, energía, sostenibilidad y economía circular en el medio rural. También tendrá lugar la presentación del informe «Ruralidades del noroeste peninsular». Asimismo, se pondrá la mirada sobre los territorios desde la creación audiovisual y, en la tarde de hoy, se proyectarán cortometrajes y habrá un coloquio titulado «Cuando lo rural es de cine», con la participación de Paco Boya, secretario general para el Reto Demográfico, y el director Óliver Laxe.

Autoridades en el III Encuentro Nacional de Red CITL.DE LA MATA

La ministra en la mesa redonda con Carlos MorenoL.DE LA MATA