Las fotos de la II Semana de la Moda de Ponferrada

II Semana de la ModaL. DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La plaza del Ayuntamiento de Ponferrada acogió anoche el primero de los desfiles de la II Semana de la Moda que durante todo el fin de semana se celebra en la capital del Bierzo. Esta apuesta por impulsar el comercio, de la mano del Ayuntamiento de Ponferrada y en colaboración con las asociaciones de comercio, pretende situar a la capital berciana en el epicentro de la moda y, al mismo tiempo, dinamizar el comercio local. Diseñadores emergentes, modelos, políticos, ponferradinos y visitantes aborrotaron la plaza durante dos horas en este primer desfle presentado por la periodista de La 8 Bierzo, Olaia Rueda y la presentadora leonesa Beatriz Jarrín.