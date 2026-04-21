Este pueblo de León tiene su propia ‘Feria de Abril de Sevilla’ (y un bosque de hayas centenarias)

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

En esta ocasión nos vamos a trasladar al corazón del Bierzo, al pequeño municipio de Ciñera de Gordón, provincia de León. Este enclave, conocido por su increíble bosque de hayas, se ha ganado un lugar bastante singular en el mapa de las fiestas regionales gracias a que tiene su particular versión de la Feria de Abril sevillana. Una celebración que recrea su ambiente típico, pero adaptada a la realidad rural y campesina del norte de la comunidad. La cita tiene lugar todos los años durante el mes de mayo y se convierte en una de las propuestas más curiosas y consolidadas de la zona. Este año se celebrará el próximo 2 de mayo.

¿Cuál es su origen y significado?

Esta particular ‘Feria de Abril’ en Ciñera de Gordón nació como una iniciativa de los vecinos para dinamizar la vida cultural del pueblo, atraer turistas y ofrecer una buena alternativa lúdica al entorno natural y rural del municipio. Algunos medios locales la describen como una celebración muy joven que ya ha alcanzado su tercera edición consolidada. La idea, inspirada claramente en su modelo sevillano, consiste en trasladar al pequeño espacio de Ciñera la más pura esencia de la feria hispalense: farolillos, sevillanas, musica en vivo, paseos en calesas de caballos y gastronomía típica.

Curiosidades y ambiente popular de la Feria de Ciñera

Uno de sus encantos más notables reside, precisamente, en su carácter comunitario y espacio reducido. El pueblo se pone guapo con farolillos y guirnaldas, se llena de puestos de comida y bebida y un ambiente de fiesta reina por cualquier esquina, contrastando con la típica tranquilidad que se vive en el municipio. Entre los rasgos más llamativos nos encontramos con el paseo en calesa, que recrea la tradición sevillana; además, la programación se completa con sevillanas y pasacalles, además de música en directo.

En su cuenta de Instagram se avisa de lo siguiente:

"El sábado 2 de mayo tienes una cita con nosotros; te esperamos en la Plaza de la Iglesia, a partir de las 13:00. Baile, vermut, toro mecánico, rebujito, cortador de jamón, máster class de sevillanas y mucho más".

Contexto territorial y futura tradición

Ciñera forma parte del municipio de La Pola de Gordón, una localidad que anima y apoya la celebración de actividades culturales y festivas en sus pedanías, como parte de una estrategia de dinamización social y turística. La Feria de Abril, aunque todavía en una etapa temprana, se perfila como una señal de identidad propia para el pueblo, que busca aprovechar su encanto rural y su entorno natural para atraer visitantes y fortalecer el tejido social.

Bosque en Ciñera de GordonGetty Images

Ciñera de Gordón, en la Montaña Central de León, destaca por el Faedo de Ciñera, un magnífico hayedo centenario dentro de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, con estrecho desfiladero, cascadas, puentes de madera y el árbol monumental “Fagus”. Destaca por ser uno de los bosques mejor cuidados de España.

El pueblo guarda su sabor minero, con huellas de la industria del carbón y monumentos dedicados al minero en la zona de La Pola de Gordón. En los alrededores se pueden visitar pueblos como Villar del Puerto, Santa Lucía de Gordón o Husillos, y enlazar con atractivos como las Cuevas de Valporquero o las Hoces de Vegacervera, completando un recorrido de naturaleza y paisaje industrial.

De seguir el ritmo actual, la ‘Feria de Sevilla’ en Ciñera de Gordón podría convertirse en referencia regional dentro de la provincia de León, armando un singular puente entre la celebración andaluza y la tradición castellano y leonensa.