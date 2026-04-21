La Ciuden abre nuevas vías para producir combustibles sostenibles a partir de biomasa

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) avanza en el desarrollo de tecnologías para la producción de combustibles sintéticos sostenibles con la adaptación de su gasificador de biomasa y la incorporación de un sistema de limpieza de gas de

síntesis. Una mejora tecnológica que abre nuevas vías para producir combustibles sostenibles a partir de biomasa y amplía las capacidades experimentales en el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Cubillos del Sil.

"Este gasificador es un reactor de lecho fluido burbujeante a escala semiindustrial capaz de alimentarse con pellets, astillas o una combinación de ambos combustibles, transformándolos en gas de síntesis (syngas), que constituye una materia prima clave para la producción de combustibles renovables y productos químicos sostenibles", explican fuentes de la Ciuden.

La instalación dispone de una potencia térmica de entrada de tres megavatios térmicos y opera en condiciones de hasta 900 grados centígrados, con una producción aproximada de 1.400 Nm³/h de syngas. Esto "permite ensayar procesos de gasificación en condiciones industriales", apuntan las mismas fuentes, que detallan que la adaptación del gasificador realizada para este proyecto de investigación permite sustituir el aire utilizado como agente gasificante por mezclas de oxígeno, vapor de agua y dióxido de carbono y, con ello, "mejorar el control del proceso de gasificación y generar un gas de síntesis de mayor calidad, especialmente adecuado para su uso en procesos de síntesis de combustibles renovables".

De manera complementaria, la Fundación Ciudad de la Energía ha contratado la instalación de un sistema de limpieza de una parte del gas de síntesis generado en el gasificador, que "permitirá obtener una corriente de syngas con las especificaciones necesarias para su utilización en procesos de síntesis química. "Las mejoras permitirán reforzar el papel del centro como plataforma experimental para el

desarrollo de biocarburantes avanzados y combustibles sintéticos sostenibles", subraya la dirección de la Ciuden.

Entre las líneas de trabajo previstas están la evaluación de la viabilidad de gasificación de diferentes tipos de biomasa, como residuos forestales o agrícolas, y la producción de syngas como base para la obtención de biocarburantes y combustibles sintéticos sostenibles. Además, "la instalación facilitará el desarrollo de proyectos piloto de nuevas generaciones de reactores para la producción de combustibles sintéticos, como combustible sostenible de aviación, metanol o combustibles de origen renovable no biológico".

Con estas actuaciones, financiadas con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Ciuden "refuerza su papel como infraestructura pública de referencia en la investigación de tecnologías energéticas limpias, contribuyendo al avance de soluciones innovadoras para la descarbonización de la industria y el transporte.