El Alto Sil y Gistredo otra vez en el punto de mira eólico: Un fondo de inversión británico quiere esos montes

Dos declaraciones de impacto ambiental desfavorables -contundentes e irrebatibles por el extraordinario valor ambiental de la zona- dictadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) frenaron en seco los planes eólicos de Repsol en el Alto Sil y Gistredo. Fue en febrero de 2025 y en enero de este mismo año, hace tan solo tres meses. Quedó claro -así lo manifestó también la Junta de Castilla y León- que no hay cabida para molinos de viento en esa cadena montañosa; pero ahora un fondo de inversión británico pretende desandar lo avanzado y plantea otro parque para la misma zona. Dos representantes de la empresa Infrared Iberia Holdings -el brazo ejecutor de Infrared Capital Partners en España- se han reunido ya con miembros del equipo de gobierno y la Junta Vecinal de Páramo del Sil.

De momento, se plantea una idea sin grandes concreciones. Sí que tienen autorización de Red Eléctrica para verter a la subestación de Ondinas y aseguran haber iniciado los estudios y prospecciones; pero nada más. En Páramo del Sil, se presentaron con una ortofoto y varios puntos marcados sobre el terreno que indican que la zona afectada coincide casi de pleno con la que había elegido Repsol. Y como en el antecedente, también Igüeña y Noceda del Bierzo forman parte del plan. Los dos alcaldes, Alider Presa y Andrés Arias Nogaledo, aseguran no tener conocimiento de nada y que ningún promotor se ha puesto en contacto con ellos.

Ni número de aerogeneradores ni trazado de la línea de evacuación. Nada concreto. La alcaldesa de Páramo del Sil, Alicia García, dice que tuvo la misma sensación que en la primera reunión con representantes de la empresa encargada de hacer los estudios para Repsol. "Esto esto es algo incipiente, que está empezando", afirma la regidora. Su posición y la del pueblo al que representa sigue siendo la misma: no a parques eólicos en sus montes. En lo mismo insiste el presidente de la Junta Vecinal, Marcos Leonardo, que asegura que ni siquiera dieron pie a escuchar cualquier propuesta económica. "No es no. No hay más", dice. "En el Ayuntamiento de Páramo del Sil no se van a facilitar nada las cosas", resume García.

Quien parece replantearse su postura respecto a la que sostuvo con el macroproyecto eólico de Repsol es el alcalde de Noceda. Arias Nogaledo reconoce que las dos declaraciones de impacto ambiental desfavorables para los parques Alto Bierzo-Sil, El Páramo y Ampliación El Páramo han cambiado por completo el escenario y han sentado un precedente difícilmente rebatible. Por eso, aunque dice desconocer cualquier detalle del proyecto promovido por el fondo de inversión británico y sus intenciones, también adelanta que "no vamos a gastar energías en un proyecto que considero que no es viable".

"Hace poco más de un año pasó lo que pasó y todos sabemos lo que es factible que suceda y las expectativas que puede haber. Aprendimos de lo que sucedió", aseguró también el regidor de Noceda, que insiste en que con él nadie se ha reunido ni ha fijado fecha alguna para hacerlo. Lo mismo que verbaliza repetidamente Alider Presa. "No tengo conocimiento ninguno de nada ni puedo opinar al respecto. No hemos tenido ningún tipo de solicitud formal", afirmó el alcalde de Igüeña en declaraciones a este periódico.

La Junta emplaza a los promotores a que busquen otro sitio

El que también ha hablado y ha sido contundente es el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ante las preguntas de los periodistas, y ha aconsejado a los promotores de este tipo de proyectos que busquen otro sitio "con mayores garantías" de que puedan prosperar. El Alto Sil y Gistredo no parecen negociables a estas alturas. Basta con recordar que las últimas declaraciones de impacto ambiental desfavorables son solo dos de una retahíla que alcanza la media docena. Seis parques eólicos han sido desestimados por el Gobierno o la Administración autonómica en los últimos años en esta zona.

"Que haya un número notable de solicitudes de parques que han sido rechazadas da idea de lo que puede pasar”, apuntó Carriedo, que no obstante recordó "no se puede impedir la presentación de una iniciativa" empresarial. Y precisamente sobre ello se detuvo la alcaldesa de Páramo del Sil, que insiste en pedir a la Junta de Castilla y León la ampliación de la Red Natura para evitar de facto cualquier envite al territorio. Con protección, no habría margen para presentar proyectos y la lucha no tendría que ser continua. "Es agotador", reconoce Alicia García.

En cualquier caso, las declaraciones del portavoz del Gobierno de Castilla y León son clarificadoras: “Ver la experiencia de cómo han evolucionado los informes de concesión da una idea de qué puede pasar en el futuro” y de ahí su recomendación de buscar áreas más proclives a este tipo de proyectos que el Alto Sil y Gistredo.