Una mujer trasladada al hospital por inhalación de humo tras un incendio en Ponferrada

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Una mujer adulta, de la que no se disponen de más datos, ha sido trasladada al hospital tras resultar afectada por inhalación de humo tras un incendio ocurrido en el número 4 de la avenida de la Libertad en Ponferrada (León), según datos del 1-1-2 Castilla y León

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 23.57 horas del sábado 25 de abril, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 recibió una llamada que avisaba de la presencia de una humareda en la citada dirección sin que pudiesen precisar el origen ni lo ocurrido.

El 1-1-2 avisó a los Bomberos y la Policía Municipal de Ponferrada y al Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente los bomberos solicitaron asistencia para una persona afectada por inhalación de humo, por lo que el 1-1-2 se lo comunicó a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil.

Finalmente, el equipo médico en el lugar atendió a una mujer adulta, a quien trasladó más tarde al hospital de Ponferrada.