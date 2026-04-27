La Fiscalía reclama hasta seis años y medio de cárcel para los acusados de los robos en lavanderías de León y Galicia

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La Fiscalía de Ponferrada reclama entre cinco y seis años y medio de prisión para los acusados, seis, de varios presuntos robos con fuerza en lavanderías de la provincia de León y de la comunidad de Galicia, cometidos entre los años 2023 y 2024. Algunos de ellos cuentan con antecedentes por hechos similares.

Según el escrito del fiscal, los acusados cometieron numerosos robos con fuerza en lavanderías de localidades como Veguellina de Órbigo, La Bañeza o Boñar, en León, y en las provincias de Lugo y Coruña, hasta que fueron arrestados por la Policía Judicial de Ponferrada. Se les imputan hasta 26 robos, en los que solían llevarse la recaudación de las máquinas de las lavanderías.

El juicio se desarrollará en la Audiencia Provincial de León entre el 4 y el 6 de mayo, en el que se solicitan penas de prisión que van desde los cinco hasta los seis años y medio por delitos continuados de robo con fuerza, con agravantes de disfraz, reincidencia y mutirreincidencia. Se reclama también una indemnización que supera los 28.000 euros.