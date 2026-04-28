Vicente Mirón: «La Junta descarta inspeccionar el matadero de Toreno y se cierra así esa vía»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

«Un sindicalista que, durante un periodo transitorio, está haciendo política». Así se definió el alcalde de Toreno, Vicente Mirón, durante el programa La Tertulia de La 8 Bierzo, que presenta el jefe de informativos Manuel Domínguez y que cuenta con la participación de la redactora de Diario de León en El Bierzo, María Carro, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela. Un espacio de análisis que sirvió para conocer el estado del matadero de Toreno, los nuevos proyectos y el Ponfeblino.

Matadero

Gran demanda. «La Junta de Castilla y León ha enviado un escrito en el que indica que no va a girar la inspección; en todo caso, la inspección veterinaria se llevará a cabo cuando esté terminada la reforma del matadero, siempre que cumpla los requisitos. Así que esa vía se acaba de cerrar, como otras que se han cerrado antes». «El matadero es muy necesario y no entiendo por qué no se hace esa inversión en un sector tan importante». «Ahora viene el verano y nos vamos a quejar de los incendios. Cuando uno ve lo que cuesta el operativo antiincendios, se da cuenta de lo que se ahorraría si la ganadería extensiva, que ya funciona, tuviese esas ayudas. Nos daríamos cuenta de la importancia del matadero, que sería muy rentable y es una inversión». «Entendí que sí había ese compromiso y hablé nuevamente, pero me dicen que no se va a realizar. Era para que echaran una mano para evaluar el dinero necesario y poder afrontarlo». «Es complicado para cualquier alcalde o alcaldesa que su intervención municipal le autorice a hacer una inversión en un matadero que, al fin y al cabo, es de Toreno. Eso lo puede hacer la Junta de Castilla y León y voy a seguir insistiendo en que lo haga. Si tenemos que hacer una memoria porque no habrá inspección, voy a seguir buscando donde sea».

Proyecto

Centro audiovisual de interpretación de la minería. «Gracias a la Ciuden y a la Universidad, que han colaborado de forma altruista y gratuita, tenemos un proyecto para hacer algo que no tienen los demás», precisó, apostando por «trabajar en red» con los ayuntamientos cercanos y ofrecer algo diferenciador. «Se trata de un centro audiovisual de interpretación de la minería», acompañado de un espacio para la investigación y la celebración de reuniones. «Complementa el proyecto del Ponfeblino y no existe en otros lugares». «Tenemos la tecnología, el proyecto gusta y el dinero puede que aparezca; el problema es ponernos de acuerdo en quién lo gestiona», indicó. Añadió que sería un presupuesto que «no llega a los cinco millones de euros».

Ponfeblino

Plazos. «Formamos parte del consorcio, sigue avanzando, los plazos son los que son y, al ser fondos europeos, si no se cumple, hay que devolver el dinero con intereses». «Cuando ya estamos a estas alturas del proyecto, se va a rematar en tiempo y forma y tendremos la primera parte hecha», puntualizó, y explicó que este proyecto «sube y baja gente por un paisaje precioso, pero los ayuntamientos que formamos parte del consorcio necesitamos algo que ofrecerle a esa gente». «Si nosotros en Toreno no tenemos nada que ofrecer a la gente desde el punto de vista de la infraestructura turística o hostelera, nos va a dar igual que el tren pase por la vía». «Eso se va a rematar en tiempo, pero tiene que ser la primera parte de algo que va a ser mucho más», añadió, y apostó por «hacer otros proyectos en las cuencas mineras o sacar provecho, pero en Toreno no hay nada que sea compatible con el desarrollo del Ponfeblino».

Infraestructuras

CL-631. A la espera de una reunión con el director general de Carreteras de la Junta, en la que «nos explicarán cómo avanza el estudio y qué soluciones se pueden plantear para la CL-631 —Ponferrada a Villablino—, sabiendo que cualquiera de ellas, técnicamente, será costosa, ya que existe una falla en la zona que complica su resolución». «Todos los que utilizamos esta vía asumimos un riesgo grave», debido tanto a la invasión de animales como al elevado número de siniestros registrados: 94 accidentes al año, lo que «es una barbaridad».

Despoblación

Estado del municipio. «Son los mismos problemas que todas las comarcas mineras». «Por mucho que pinten los pueblos de colores, si no hay empleo, la gente se nos va».

Estado del consistorio

Funcionariado. «Fue complicado de afrontar y pasamos un mes y pico muy malo, pero, afortunadamente, para lo más urgente contamos con la ayuda de la antigua secretaria interventora, que ahora está en el Consejo Comarcal. Hasta la selección del nuevo interventor, puede que se nos esté acumulando un poco el trabajo. Estamos saliendo bastante airosos de un tema que es difícil: para un ayuntamiento, no tener secretario o interventor paraliza la gestión».

«Toreno es grande y no podemos estar mucho tiempo sin secretario», remarcó.