El Hospital de La Reina eleva la precisión diagnóstica en el Bierzo con el nuevo TAC Revolution Maxima

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Hospital de la Reina ha anunciado la puesta en marcha de su nuevo servicio de Tomografía Computarizada (TAC) de última generación, el Revolution Maxima de GE HealthCare. Esta inversión posiciona al centro a la vanguardia de la radiología avanzada, ofreciendo pruebas más rápidas, precisas y, fundamentalmente, más seguras para el paciente.

Un salto en seguridad: El "Escudo" contra la radiación

Uno de los pilares fundamentales de este nuevo equipo es su capacidad para proteger al paciente. Gracias al software de reconstrucción ASiR-V, el Revolution Maxima permite obtener imágenes de altísima definición con una dosis de radiación significativamente inferior a la de los equipos convencionales.

Dependiendo del protocolo, esta tecnología logra una reducción de la dosis de entre el 50% y el 82%, manteniendo la calidad diagnóstica necesaria para detectar patologías en etapas muy iniciales. Esta característica es especialmente beneficiosa para pacientes que requieren seguimientos frecuentes o estudios preventivos.

Inteligencia Artificial para una mayor precisión

La principal novedad del sistema radica en la integración de la Inteligencia Artificial (IA) para optimizar todo el proceso del examen. Mediante la tecnología Xtream Camera, el equipo reconoce automáticamente la anatomía del paciente y lo posiciona con precisión milimétrica. Esto no solo agiliza el flujo de trabajo, sino que garantiza que el diagnóstico se centre exactamente en el área de interés, eliminando errores y repeticiones innecesarias.

Potencial diagnóstico y post-procesado avanzado

La integración con el servidor AW Server permite al equipo médico acceder a herramientas de análisis cuantitativo de alta precisión, convirtiendo datos complejos en diagnósticos claros:

Colonoscopia Virtual: Una alternativa diagnóstica mínimamente invasiva y mucho más cómoda para el paciente, que permite la navegación en 3D por el colon para la detección de pólipos y prevención de cáncer colorrectal sin necesidad de sedación profunda.

Detección Precoz de Enfisema y Cáncer de Pulmón: El equipo cuenta con la aprobación de la FDA para screenings pulmonares de baja dosis, permitiendo identificar lesiones milimétricas en etapas donde el tratamiento es mucho más efectivo.

Estudios Hepáticos Avanzados: La claridad de imagen permite caracterizar lesiones en el hígado con una resolución espacial sin precedentes, facilitando la toma de decisiones médicas en patologías complejas.

Respuesta Inmediata en Código Ictus: En casos de accidentes cerebrovasculares, donde "el tiempo es cerebro", la rapidez de este TAC permite obtener mapas vasculares cerebrales en cuestión de segundos, acelerando la intervención médica vital.

Un entorno más humano

Más allá de la técnica, el Hospital de la Reina apuesta por una experiencia de usuario más amable. El diseño del equipo reduce el ruido acústico y la sensación de claustrofobia, mientras que su interfaz táctil permite que el personal sanitario pase más tiempo al lado del paciente, humanizando todo el proceso.

"Nuestra prioridad es la fiabilidad del dato clínico sin renunciar a la cercanía con el paciente. Esta tecnología nos permite ser más precisos y rápidos, pero sobre todo, nos permite cuidar mejor a nuestra comunidad con el mínimo impacto biológico", señalan desde la dirección del Hospital.

Con una larga trayectoria de servicio en Ponferrada y el Bierzo, el Hospital de la Reina continúa su proceso de modernización constante, combinando su esencia de atención cercana con las innovaciones tecnológicas más punteras del sector sanitario europeo.