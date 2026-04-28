El Bierzo registró más de mil accidentes laborales en 2025 y cuatro fueron mortales

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

Los sindicatos UGT y CC OO del Bierzo reclaman la modificación de la Ley de Prevención Laboral cuando se cumplen 30 años de su aprobación. Piden la incorporación y el reconocimiento de otras enfermedades ligadas al trabajo. Así lo reivindicaron, este martes, en una concentración ante la oficina de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) en Ponferrada coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Las organizaciones sindicales desvelaron que, el año pasado, en el Bierzo se contabilizaron más de un millar de accidentes laborales. Cuatro de ellos fueron mortales y dos in itinere, es decir, cuando el trabajador iba camino de su empleo o de regreso a su domicilio. La cifra supone un ligero descenso respecto al ejercicio anterior y suben los casos de mujeres que sufren este tipo de siniestros. Por eso, los sindicatos reclamaron más responsabilidad de las empresas en la vigilancia de la salud de sus trabajadores. Advierten que el agotamiento físico está detrás de muchos de esos accidente in itinere que se registran. Fueron 64 en total.

Del millar de accidentes laborales que se contabilizaron, en 2025, durante la jornada de trabajo, dos fueron mortales, en el sector agrario y la industria; y otros 13 considerados graves. La mayoría de esos siniestros laborales, 502, se registraron en el sector servicios. En la construcción se contabilizaron 138 accidentes, en Industria fueron 293 y en el sector agrario, 68.