La Térmica celebra la Gala del IX Concurso de Interpretación para Estudios de Acordeón

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La Gala del IX Concurso de Interpretación para Estudios de Acordeón Aris del Puerto se celebrará el próximo sábado 2 de mayo en la Térmica Cultural de Ponferrada, que organiza el Instituto de Estudios Bercianos.

La jornada dará comienzo a las 10.00 horas con las actuaciones de la categoría A, seguidas por las categorías B, C y grupos.

Por la tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar el concierto de Gorka Hermosa y el acto de entrega de premios, en el que se repartirán un total de 1.600 euros.

Ese mismo día, entre las 16.00 y las 19.30 horas, la Asociación de Acordeonistas «El Sámbano» organizará en la misma sala una masterclass impartida por el profesor Gorka Hermosa, dirigida a los concursantes.

El concurso, con entrada libre hasta completar aforo, está patrocinado por el Ayuntamiento de Ponferrada y cuenta con la colaboración de la Asociación El Sámbano.