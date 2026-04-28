Ponferrada
La Térmica celebra la Gala del IX Concurso de Interpretación para Estudios de Acordeón
La Gala del IX Concurso de Interpretación para Estudios de Acordeón Aris del Puerto se celebrará el próximo sábado 2 de mayo en la Térmica Cultural de Ponferrada, que organiza el Instituto de Estudios Bercianos.
La jornada dará comienzo a las 10.00 horas con las actuaciones de la categoría A, seguidas por las categorías B, C y grupos.
Por la tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar el concierto de Gorka Hermosa y el acto de entrega de premios, en el que se repartirán un total de 1.600 euros.
Ese mismo día, entre las 16.00 y las 19.30 horas, la Asociación de Acordeonistas «El Sámbano» organizará en la misma sala una masterclass impartida por el profesor Gorka Hermosa, dirigida a los concursantes.
El concurso, con entrada libre hasta completar aforo, está patrocinado por el Ayuntamiento de Ponferrada y cuenta con la colaboración de la Asociación El Sámbano.