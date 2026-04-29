Emilio Silva presenta en Ponferrada la novela «Nébeda»

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada es el escenario este sábado, 2 de mayo, de la presentación de la novela «Nébeda», de Emilio Silva Barrera, nieto del primer republicano asesinado por la represión franquista y desaparecido que recuperó su identidad gracias a una prueba genética después de haber sido exhumado junto a otros doce republicanos en en una fosa en Priaranza del Bierzo. La cita será en El Libro Imposible a las 18.00 horas.

En el año 2000 el periodista Emilio Silva comenzó a visitar asiduamente el Bierzo para entrevistar a gente mayor que pudiera ayudarle a documentar y dar veracidad a una novela que surgía de una idea imaginaria. Se trataba de contar la historia de dos jóvenes republicanos de Pereje que tuvieron que exiliarse en Buenos Aires huyendo de la represión de la dictadura franquista.

Décadas después deciden regresar de su exilio para cumplir la promesa de dinamitar el Valle de los Caídos pero al llegar a Pereje y enfrentarse a los fantasmas de su pasado la memoria de sus vivencias familiares se irá enroscando en el proyecto que les trajo de nuevo a las tierra donde nacieron.

El pueblo de Pereje es uno de los principales protagonistas de la novela. En él nacieron los abuelos del autor: Emilio Silva Faba (1992-1936) y Modesta Santín Inglesias (1904-1997) y en sus paisajes se va a desarrollar buena parte de la historia en la que Silva ha mezclado recuerdos de la infancia, historias de vecinos que conoció en los veranos de su infancia.

La novela ha sido publicada por la editorial navarra Alkibla, que en el año 2014 recibió el primer premio del Ministerio de Cultura al mejor libro editado por un volumen que se titula Imagina cuántas palabras.