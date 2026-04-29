Ponferrada implica a 200 empresas en la recogida de biorresiduos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada avanza en la implantación del sistema de recogida separada de biorresiduos con una respuesta «muy positiva» por parte de la ciudadanía y de los grandes productores, «consolidando en los primeros meses de campaña un modelo de gestión más sostenible», asegura. Desde su puesta en marcha, la campaña informativa y formativa ha combinado acciones presenciales, difusión en medios y distribución de materiales con el objetivo de facilitar la participación y resolver dudas sobre el uso del contenedor marrón. Más de 51.000 hogares han sido informados, 4.000 personas han participado en los primeros meses de campaña y hay más de 200 empresas implicadas en el proyecto.

«Uno de los pilares clave de la campaña ha sido el trabajo directo con la ciudadanía. Se han desarrollado charlas informativas en centros educativos, institutos, universidad, centros sanitarios y espacios municipales, así como en puntos de información a pie de calle que han permitido un contacto cercano, resolviendo dudas y facilitando la inscripción al programa», aseguró el concejal de Medio Ambiente, Carlos Fernández.

Entre las principales actuaciones destacan la instalación de cartelería en marquesinas y mupis urbanos, la emisión de cuñas de radio, la presencia en medios digitales y la generación de contenidos en redes sociales. Asimismo, se ha mantenido un punto de información a través de teléfono que se ha reforzado con flyers, carteles y manuales. Todo ello, ha facilitado la comprensión del sistema y su correcta utilización, reforzando el mensaje común de la campaña bajo el lema «Elige marrón, crea futuro».

En paralelo, la campaña ha logrado una amplia repercusión gracias al buzoneo informativo, con más de 51.000 materiales divulgativos distribuidos en los hogares, lo que ha garantizado que la información llegue de forma directa a la ciudadanía. El tejido empresarial también ha respondido de forma activa. Se han realizado visitas personalizadas a cerca de 200 grandes productores (establecimientos hosteleros, comercios y empresas), lo que ha permitido la implantación efectiva del sistema mediante la entrega de más de 100 contenedores.

«Estos resultados reflejan un alto grado de implicación por parte de la ciudadanía y la progresiva integración del sistema en la actividad diaria del municipio», añadió Carlos Fernández, que recordó que la recogida separada de biorresiduos es «un paso fundamental para reducir los residuos enviados al vertedero, mejorar las tasas de reciclaje y transformar la materia orgánica en recursos útiles como el compost, contribuyendo así a un municipio más limpio, eficiente y comprometido con el futuro».