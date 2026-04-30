Una berciana gana el primer premio de la beca «En la piel de la Enfermera»

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La enfermera Silvia Domínguez Fernández ha sido galardonada con el primer premio, dotado con 6.000 euros, en la quinta edición de la beca «En la piel de la Enfermera», una iniciativa del Consejo General de Enfermería que reconoce proyectos innovadores en el ámbito de los cuidados dermatológicos.

La profesional, que desarrolla su labor en la Unidad de Pediatría y Neonatología del Hospital El Bierzo ha sido reconocida por su proyecto «Dermo-Sentidos», una innovadora iniciativa de educación terapéutica dirigida a familias con niños que presentan un diagnóstico dual de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y dermatitis atópica moderada o grave. Este trabajo combina los cuidados dermatológicos con la integración sensorial, mediante la creación de una guía visual adaptada a menores de entre 3 y 12 años, con el objetivo de facilitar la adherencia al tratamiento y mejorar la calidad de vida tanto de los niños como de sus familias.

Por su parte, el Colegio de Enfermería de León se pone en valor este reconocimiento, que evidencia el alto nivel de la enfermería leonesa y su capacidad para liderar proyectos innovadores con impacto directo en la salud de la población.

Hay que destacar que la beca «En la piel de la Enfermera», desarrollada en colaboración con CeraVe, tiene como objetivo impulsar la investigación y el liderazgo enfermero en el ámbito de los cuidados dermatológicos, promoviendo iniciativas orientadas a la prevención y a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Asimismo, en esta edición, el certamen ha contado con la participación de una treintena de proyectos de toda España, destacando el papel clave de las enfermeras como agentes de cambio en el ámbito de los cuidados y la educación sanitaria.

Finalmente, el Colegio Oficial de Enfermería traslada su enhorabuena a Silvia Domínguez por este importante logro, que supone un motivo de orgullo.