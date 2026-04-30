Villafranca del Bierzo se vuelca desde hoy con la Festa do Maio

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Villafranca del Bierzo se prepara para la celebración de la Festa do Maio 2026, una de las tradiciones más representativas y arraigadas del municipio y conmemorar la llegada de la primavera vestidos con cañaverales para recorrer las calles. Esta festividad, estrechamente vinculada a la identidad local, combina simbolismo, naturaleza y participación vecinal para conmemorar la llegada del mes de mayo.

En esta edición, el cartel anunciador lleva la firma de la ilustradora María Salas, quien ha plasmado una propuesta cargada de sensibilidad y delicadeza, representando a una mujer como emblema del maio y del renacer primaveral.

La programación dará comienzo hoy jueves, 30 de abril, con un llamamiento a vecinos y vecinas para decorar balcones y fachadas con elementos vegetales como xestas y carqueixas, en un gesto colectivo de bienvenida a la nueva estación. Esa misma noche, una comitiva partirá desde la Casa da Cultura para recorrer las calles del municipio hasta llegar a la Alameda, donde tendrá lugar la tradicional «o queimao o burro del invierno». La jornada concluirá con la bienvenida a la primavera amenizada con música tradicional

El viernes 1 de mayo, día central de la celebración, arrancará con la salida hacia los alrededores de la villa para recoger el material esencial para la elaboración de los maio. Todos los grupos se jutarán en plaza Mayor para cantar: «Levántate maio, bastante durmiste, pasau un burro e non sentiche». Declarada de Interés Turístico Provincial, la Festa do Maio cumple con la tradición ancestral que marca el florecer de las cosechas y despertar del campo en primavera en la comarca.