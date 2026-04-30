Ciuden profundiza en la experiencia del público en torno a la exposición de Félix de la Concha

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La Fundación Ciudad de la Energía, Ciuden, profundiza en la

experiencia del público a la hora de visitar una muestra con un programa de actividades en La Térmica Cultural de Ponferrada, en el marco de la exposición ‘Félix de la Concha. Coreografías de la atención’. Estas iniciativas, que tendrán lugar el próximo 9 de mayo en la Sala Condensadores, sitúan al público en el centro del proyecto expositivo a través de formatos participativos, de reflexión y de diálogo.

El programa se articula en torno a dos propuestas complementarias. Por un lado, el ‘Taller de espectadores’, una sesión de trabajo de tres horas de duración dirigida a un grupo reducido de participantes previamente seleccionados a partir de su experiencia en sala.

Coordinado por las investigadoras Nieves Acedo e Inés Olza, del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, junto con el Área de Museos, Patrimonio y Cultura de Ciuden, el taller plantea un espacio de formación, conversación y análisis en torno a los modos de mirar, comprender y relacionarse con la

obra artística.

Esta actividad se enmarca en el proyecto de mediación e investigación que acompaña a la exposición y que recoge, mediante encuestas en sala, información sobre los recorridos, la atención y la experiencia de los visitantes. A partir de estos datos, el taller

busca generar conocimiento compartido en torno a la figura del espectador y su papel activo en el ámbito cultural. A continuación, a las 13.30 horas, tendrá lugar un encuentro abierto al público que

permitirá ampliar estas reflexiones a todas las personas interesadas.

En esta conversación participarán el artista Félix de la Concha, las investigadoras Nieves Acedo e Inés Olza, y el técnico de Programación Cultural del Área de Museos, Patrimonio y Cultura de Ciuden, Eneas Bernal. El encuentro abordará cuestiones clave como las diferentes formas de visitar una exposición, los factores que influyen en la experiencia estética o el papel de la atención en el contexto cultural contemporáneo. Asimismo, se compartirán los primeros resultados del proceso de investigación desarrollado en la sala con el objetivo de ofrecer una mirada a los procesos de creación, mediación y análisis que atraviesan el proyecto. Ambas actividades son gratuitas. El taller se desarrollará con un grupo de quince personas seleccionadas de entre aquellos participantes que han mostrado interés en formar parte del proyecto para reforzar el carácter experimental de la investigación.

El encuentro abierto contará con acceso mediante inscripción previa hasta completar aforo, que se puede realizar a través de la página web de La Térmica Cultural.