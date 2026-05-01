Ponferrada celebra el 1 de Mayo con la vivienda y la igualdad como principales reivindicaciones

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Cientos de personas participaron hoy en Ponferrada en la manifestación organizada con motivo del Día Internacional de los Trabajadores. Bajo el lema «Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia», UGT y CC OO reclamaron incrementos salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido, facilitar el acceso a la vivienda, reforzar la prevención laboral y garantizar una sanidad pública de calidad, al igual que la educación y los servicios públicos en general. Como en años anteriores, la marcha partió de las sedes sindicales, situadas en la avenida de Valdés, y recorrió la ciudad hasta la plaza Fernando Miranda, donde se dio lectura a un manifiesto.

Por su parte, el secretario comarcal de UGT, Omar Rodríguez, explicó que este año la celebración se desarrolla en un contexto «bastante complicado», marcado por la guerra y la crisis de la vivienda, factores que «afectan de forma importante a la clase trabajadora». En la misma línea, el líder de CC OO en la comarca, Roberto Echegaray, remarcó la necesidad de reivindicar no solo mejoras salariales, sino también mejores condiciones laborales y «poner en valor todo el trabajo que aún queda por hacer en materia de igualdad», especialmente en sectores altamente feminizados, como el de atención a las personas. En este sentido, reclamó a la Junta de Castilla y León una firme apuesta por los servicios públicos, con medidas como «la creación de más residencias». A estas reivindicaciones se suman la prevención y la salud laboral. Además, los sindicatos celebraron el anteproyecto de ley que, según señalaron, «protege a las personas».

La comitiva contó con la presencia de representantes institucionales, como el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, quien consideró que desde la llegada al Gobierno de España del PSOE «ha habido mejoras en todos los ámbitos, siendo la principal la subida del salario mínimo interprofesional». «Estamos hablando de derechos. Se ha derogado una reforma laboral que lo único que hacía era generar pobreza y ahora tenemos un régimen laboral que genera riqueza, con 22 millones de trabajadores. Eso hace que hoy, más que nunca, tengamos que seguir reivindicando en las calles que frente a las derechas lo que tiene que haber son derechos laborales», concluyó.