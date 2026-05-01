Diario de León

Villafranca del Bierzo

Villafranca celebra a lo grande la Festa do Maio

Declarada de Interés Turístico Provincial es ya una cita consolidada en la localidad y en toda la comarca

Festa do Maio Villafranca del Bierzo

Festa do Maio Villafranca del BierzoL. DE LA MATA

Publicado por
Eva Friera Aller
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

Villafranca del Bierzo se sumerge un año más en la celebración de la Festa do Maio 2026, una de las tradiciones más representativas y arraigadas del municipio. Esta singular festividad conmemora la llegada de la primavera con una estampa única: vecinos vestidos con cañaverales recorren las calles de la villa, manteniendo viva una costumbre cargada de simbolismo, naturaleza y participación popular. Estrechamente vinculada a la identidad local, la fiesta supone un homenaje al renacer de la naturaleza y a la llegada del mes de mayo, convirtiéndose en una de las citas más esperadas del calendario festivo berciano.

En esta edición, el cartel anunciador lleva la firma de la ilustradora María Salas, quien ha plasmado una propuesta llena de sensibilidad y delicadeza. Su obra representa a una mujer como emblema del maio y del despertar primaveral, reflejando con sutileza la esencia de esta tradición ancestral.

Hoy, viernes 1 de mayo, jornada central de la celebración, el día comenzó con la salida hacia los alrededores de la villa para recoger el material esencial con el que elaborar los maio. Posteriormente, todos los grupos se reunieron en la Plaza Mayor para entonar al unísono el tradicional canto: «Levántate maio, bastante durmiste, pasau un burro e non sentiche».

Declarada de Interés Turístico Provincial, la Festa do Maio mantiene viva una tradición ancestral que simboliza el florecer de las cosechas y el despertar del campo en primavera, consolidándose como una de las manifestaciones culturales más singulares y queridas de la comarca del Bierzo.

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