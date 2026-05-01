Villafranca celebra a lo grande la Festa do Maio

En esta edición, el cartel anunciador lleva la firma de la ilustradora María Salas, quien ha plasmado una propuesta llena de sensibilidad y delicadeza. Su obra representa a una mujer como emblema del maio y del despertar primaveral, reflejando con sutileza la esencia de esta tradición ancestral.
Hoy, viernes 1 de mayo, jornada central de la celebración, el día comenzó con la salida hacia los alrededores de la villa para recoger el material esencial con el que elaborar los maio. Posteriormente, todos los grupos se reunieron en la Plaza Mayor para entonar al unísono el tradicional canto: «Levántate maio, bastante durmiste, pasau un burro e non sentiche».
Declarada de Interés Turístico Provincial, la Festa do Maio mantiene viva una tradición ancestral que simboliza el florecer de las cosechas y el despertar del campo en primavera, consolidándose como una de las manifestaciones culturales más singulares y queridas de la comarca del Bierzo.
Festa do Maio Villafranca del Bierzo L. DE LA MATA
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