Absuelto un berciano de la agresión sexual que le atribuía por celos la hija de su novia

Un hombre ha sido absuelto por la Audiencia Provincial del delito de agresión sexual por el que fue juzgado, tras la denuncia de la hija de su novia, interpuesta a instancias de la joven tras haber puesto fin el acusado a la relación con su madre.

El procesado y la madre de la menor iniciaron en julio de 2019 una relación sentimental que terminó en diciembre de 2022. Dicha relación fue con convivencia esporádica (días y fines de semana) hasta el periodo de confinamiento por la pandemia en que él se trasladó a residir con ella y sus tres hijos.

La hija menor, tenía 13 años cuando en marzo de 2020 se decretó el confinamiento. En el año 2021, a raíz de un problema que había tenido en el Instituto con un compañero, habló con la orientadora del centro en el que estudiaba y le comentó que tenía problemas con el compañero sentimental de su madre, ya que éste realizaba acercamientos inadecuados. Le menor comentó a su madre y a su hermana lo que había hablado con la orientadora del Instituto y por ello fueron a hablar con la orientadora para decirle que todo lo que había contado había sido fruto de un malentendido y que pensaban que la niña decía esas cosas porque tenía celos del acusado.

La menor había recibido tratamiento psicológico y psiquiátrico con anterioridad a que su madre iniciara la relación sentimental con el acusado, debido a la situación que había vivido con sus padres, ya que su madre había sido víctima de malos tratos a manos del padre de la pequeña. Durante el confinamiento por la pandemia el seguimiento del tratamiento se realizó por vía telefónica y en vista de que había mejorado, fue dada de alta en el sistema. La menor volvió a consulta por problemas psicológicos en enero de 2023 una vez que se interpuso denuncia por los hechos enjuiciados.

En noviembre de 2022 el acusado y la madre de la joven rompieron la relación y tras ello la niña se comunicó con el acusado para pedirle que volviera con su madre. A primeros de diciembre de 2022, el acusado y su novia volvieron a verse y tras mantener una relación sexual, rompieron la relación de forma definitiva y se produjo la denuncia de los hechos.

La sentencia absuelve al acusado. No ha quedado acreditado que durante los periodos de convivencia buscara de forma continuada el contacto físico con la menor y en concreto que de forma habitual acudiera a la cocina cuando la menor se encontraba fregando y pasara por detrás de ella, rozando su pelvis y las manos contra las nalgas de la menor, llegando incluso en una ocasión a agarrarle las nalgas con las manos, ni que cuando el acusado se cruzaba con la menor en el pasillo de la vivienda se rozara contra ella.

Tampoco ha quedado acreditado que en otra ocasión, cuando la menor estaba sentada en el sofá del salón de la vivienda, el procesado se aproximara a ella y comenzara a acariciarle la pantorrilla llegando a la ingle, momento en el que la menor aseguró haberse levantado del sofá y abandonar el salón. Ni que otro día que la menor había quedado con sus amigos, el acusado la animara a ponerse una falda de su madre para ver qué tal le quedaba y, tras acceder la menor a ello, el imputado comenzara a meter sus manos por debajo de la falda apretándole los muslos al tiempo que le decía "ay, estas grasillas". Y Finalmente tampoco ha quedado acreditado que siempre que el acusado se despedía o saludaba a la menor lo hacía dándole besos en la comisura de los labios, llegando a rozar en más de una ocasión los pechos con las manos.