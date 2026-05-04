La Clínica Podológica avanza en estudios biomécanicos en 3DCasi 7.000 pacientes desde su apertura

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Clínica Podológica Universitaria del Campus de Ponferrada afronta una nueva etapa marcada por la incorporación de estudios biomecánicos en 3D, una herramienta innovadora enfocada principalmente en las personas deportistas, aunque también destinada al conjunto de la población. Según explicó su director, Roi Painceira, este análisis biomecánico se centra especialmente en la carrera y en el gesto deportivo, con dos objetivos fundamentales: la prevención de lesiones y su tratamiento posterior. «Desde el punto de vista biomecánico existen una serie de condicionantes o factores de riesgo que pueden predisponer a sufrir lesiones», puntualizó Painceira, quien subrayó que la principal novedad radica en la implementación del sistema 3D. Esta tecnología permite realizar un estudio mucho más exhaustivo y detallado, obteniendo un mayor volumen de datos y ofreciendo una valoración más precisa del movimiento y de posibles alteraciones funcionales. Aunque está especialmente dirigido al ámbito deportivo, este servicio también beneficia a personas que presentan alteraciones complejas de la marcha asociadas a distintas patologías o enfermedades.

Este centro berciano, dependiente de la institución académica y pionero en Castilla y León, suma ya cuatro años de funcionamiento sustentado en dos pilares esenciales: la formación de calidad y la atención clínica especializada a la población general. Desde su puesta en marcha, la clínica ha experimentado un notable crecimiento, consolidándose como un referente en el ámbito podológico tanto por su actividad asistencial como por su apuesta por la innovación y la investigación.

En este tiempo, la Clínica Podológica Universitaria ha incrementado significativamente el número de intervenciones quirúrgicas y ha reforzado áreas específicas como la unidad de pie diabético. Según apunta Painceira, este avance está estrechamente vinculado a las líneas de investigación desarrolladas en el centro y a la puesta en marcha de microcredenciales formativas especializadas. Entre ellas destaca una centrada específicamente en heridas y úlceras del pie diabético, orientada a proporcionar una formación altamente especializada en este campo.

Entre las consultas más frecuentes continúan predominando las patologías dermatológicas, especialmente aquellas relacionadas con la piel y los anexos cutáneos. Sin embargo, el director señala una tendencia creciente hacia consultas de mayor especialización, como las relacionadas con el pie diabético, no solo enfocadas al tratamiento de úlceras, sino también al cribado precoz y a la prevención. A ello se suman las consultas por patología musculoesquelética, estudios biomecánicos y valoraciones prequirúrgicas.

En cuanto al perfil de los pacientes, Painceira destaca que la clínica ha ampliado notablemente su rango de atención. Si en sus inicios predominaba una población de mayor edad, debido a la prevalencia de determinadas patologías dermatológicas, actualmente el abanico es mucho más amplio y abarca desde bebés de apenas dos meses hasta personas de edad muy avanzada. «Ofrecemos una atención bastante homogénea», señala, aunque reconoce que, como ocurre en cualquier ámbito sanitario, el envejecimiento suele ir acompañado de un mayor número de alteraciones de salud.

Además, el centro ofrece un servicio especializado en podología infantil, centrado principalmente en patologías biomecánicas y estructurales, aunque también atiende algunos casos dermatológicos. En este ámbito, las consultas suelen estar relacionadas con el desarrollo motor, alteraciones de la marcha y problemas estructurales del pie, aspectos clave para detectar y corregir precozmente posibles disfunciones durante las primeras etapas del crecimiento.