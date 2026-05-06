Los trabajadores de Correos en Bembibre protestan por la falta de personal

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los trabajadores de Correos de Bembibre se concentrarán mañana a las puertas de la oficina para denunciar públicamente «la crítica situación» que atraviesa el servicio en esta zona del Bierzo. «La plantilla lleva meses soportando una carga de trabajo insostenible derivada de la falta de cobertura de bajas, excedencias y jubilaciones», denuncia el Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones .

En concreto, la unidad de Bembibre acumula cuatro jubilaciones, dos bajas y una excedencia que «no están siendo cubiertas de manera adecuada, lo que obliga al resto de la plantilla a asumir un volumen de trabajo muy por encima de sus posibilidades», explica la organización sindical.

La situación denunciada tiene consecuencias directas tanto para los trabajadores que «sufren agobio, estrés laboral y riesgo de burnout», como para los vecinos del Bierzo Alto, con un deterioro evidente de la calidad del servicio postal debido a los retrasos en la entrega, la acumulación de envíos y dificultades para atender adecuadamente la demanda.

Los trabajadores exigen a Correos que adopte medidas inmediatas para cubrir el déficit de personal y garantizar tanto las condiciones laborales dignas de sus empleados como un servicio postal de calidad para la ciudadanía.