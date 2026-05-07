Medio Rural limpia zonas perimetrales del Puente Boeza, Otero y San Lorenzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada, dirigida por el teniente de alcalde el bercianista Iván Alonso, ha completado una serie de actuaciones integrales en el entorno del Camino del Gato (también conocido como Callejón del Gato) y en otras áreas del Puente Boeza, Otero y San Lorenzo. Esta intervención, que se ha prolongado durante casi un mes de trabajo continuado por parte de la sección de Medio Rural de la Brigada de Obras, ha tenido como objetivo principal la puesta a punto de estas infraestructuras tras el intenso tren de borrascas registrado a principios de año, que obligó a dilatar los trabajos que se tenían previsto. La actuación más crítica se ha centrado en la limpieza de la reguera, que como es sabido está situada entre el pueblo de Otero y el Puente Boeza.

«Desde la concejalía se ha priorizado este trabajo para garantizar la capacidad de desagüe de la zona y evitar así posibles inundaciones en el entorno del puente ante futuros temporales», puso de manifiesto el teniente de alcalde y responsable del área de Medio Rural de Ponferrada.

Iván Alonso destacaba enuna nota de prensa difundida en la pasada jornada que el crecimiento excesivo de la maleza y la vegetación ha exigido un esfuerzo superior al habitual, extendiendo las labores durante cuatro semanas para asegurar un resultado óptimo. Además de la limpieza hidráulica, la intervención ha abarcado la zona de esparcimiento próxima al campo de rugby del Puente Boeza, donde se han adecentado todos los caminos perimetrales. Se trata de una zona que suele ser muy concurrida tanto por vecinos de Puente Boeza como de otros lugares de la ciudad.

El proyecto se ha completado con el acondicionamiento del tramo de la carretera de Sanabria en dirección a la localidad de San Lorenzo, logrando así una mejora integral en los accesos y conexiones entre los de Otero y San Lorenzo. Con estos trabajos, la concejalía refuerza su compromiso con el mantenimiento preventivo y la seguridad de los espacios rurales del municipio de Ponferrada.