La Gasbi acoge un concierto del Coro Pin-Pin de Folgoso de la Ribera

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) celebrará el próximo viernes 8 de mayo un concierto a cargo del Coro Pin-Pin de Folgoso de la Ribera, una agrupación formada por entre 20 y 25 voces, que interpretará un variado repertorio de canciones populares bercianas, canción ligera y habaneras.

La actuación tendrá lugar a las 18:30 horas en el Patio de las Encinas del Hospital El Bierzo y está promovida por la Comisión de Humanización, con el objetivo de acercar la música y la cultura tanto a pacientes y acompañantes como a profesionales, contribuyendo a crear un entorno más cercano y acogedor. El coro cuenta con voces distribuidas en sopranos, contraltos, tenores y bajos, lo que permitirá ofrecer un concierto coral de gran riqueza, poniendo en valor el folclore y la tradición cultural de la comarca del Bierzo, junto a piezas de otros estilos ampliamente reconocidos por el público. Desde la Comisión de Humanización se destaca la importancia de este tipo de iniciativas que ayudan a mejorar la experiencia de las personas que se encuentran en el hospital, humanizando los espacios sanitarios y favoreciendo el bienestar emocional a través de la música. La Gasbi continúa así su compromiso con la humanización de la asistencia sanitaria.