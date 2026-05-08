Herido en una salida de vía en Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Un varón de unos 70 años ha resultado herido después de que el vehículo en el que viajaba se saliera de la carretera en la Avenida de Asturias, a la altura de glorieta acceso a A-6, de Ponferrada. Los hechos se han producido a las 09.06 horas de este viernes, momento en el que la sala del centro 1-1-2 ha dado aviso a Emergencias Sanitarias — Sacyl que ha enviado recursos para atender al herido. Los facultativos, en el lugar, han trasladado al septuagenario al Hospital.