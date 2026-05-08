Herido en una salida de vía en Ponferrada
Fue en la zona de la avenida de Asturias
Un varón de unos 70 años ha resultado herido después de que el vehículo en el que viajaba se saliera de la carretera en la Avenida de Asturias, a la altura de glorieta acceso a A-6, de Ponferrada. Los hechos se han producido a las 09.06 horas de este viernes, momento en el que la sala del centro 1-1-2 ha dado aviso a Emergencias Sanitarias — Sacyl que ha enviado recursos para atender al herido. Los facultativos, en el lugar, han trasladado al septuagenario al Hospital.