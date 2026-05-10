Yerbabueno de la Torre y Heralda de Centurión se coronan en Camponaraya

Yerbabueno de la Torre, de la Yeguada de la Torre, es el campeón absoluto del concurso morfológico de la Feria del Caballo de Pura Raza Española de Camponaraya; mientras que la mejor hembra de este año ha sido Heralda de Centurión, de la Yeguada Aqualia. En segundo lugar, han quedado Fénix SP, de la Ganadería Santos Pereira, y Caprichosa de Noya, de Manuel Rosende Rodríguez. El premio a la mejor ganadería se lo ha llevado Ganadería Gornazo de Cantabria.

En el certamen de funcionalidad, el campeón es Ibero CPK II y el segundo, Tamarico CPK. Ambos de Ganadería Gornazo.

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