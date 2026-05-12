Detenido en Cacabelos con 13 requisitorias en vigor y un delito de robo hurto uso de vehículo a motor

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil procedió a la detención de un varón de 40 años de edad, sobre el que pesaban 3 requisitorias de ingreso directo en prisión y 10 de averiguación de domicilio dimanantes de diferentes Juzgados de todo el territorio nacional. Además, se le imputan los presuntos delitos de robo hurto uso de vehículo a motor y delito de atentado contra agentes de la Autoridad, resistencia y desobediencia, al resistirse activamente a su detención.

Esa actuación viene derivada del traslado este sábado, día 09 de mayo, a un domicilio de la citada localidad, tras recibirse un aviso de una fuerte discusión en su interior. A la llegada de las patrullas de seguridad ciudadana, el ahora detenido intentó huir por una ventana, siendo interceptado y asegurado por los intervinientes. Además, fruto de esta intervención, se recuperó un vehículo que había sido sustraído en la localidad de Astorga el pasado mes de abril.

Esta persona, en diciembre del pasado año, aprovechó un permiso penitenciario para no reingresar al Centro Penitenciario de Asturias, lugar donde se encontraba cumpliendo condena por un delito de estafa ocurrida en Cacabelos, estando desde ese momento en paradero desconocido.

Las diligencias instruidas y el detenido fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Ponferrada en funciones de Guardia, ordenándose su ingreso en prisión.

Detención requisitoriados Guardia Civil:

Hasta el día de ayer, la Guardia Civil de León ha procedido a la detención de 46 personas sobre las que pesaban distintas requisitorias judiciales y policiales, entre ellas, órdenes de búsqueda, detención y personación, siendo posteriormente puestas a disposición de la autoridad judicial competente.