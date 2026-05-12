Ponferrada asegura la continuidad administrativa municipal tras las jubilaciones

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha informado sobre las medidas adoptadas por su equipo de Gobierno para cubrir, con la máxima celeridad y eficacia, los puestos de Intervención y Tesorería tras la reciente jubilación de sus titulares. “Gracias a una labor de planificación técnica y política, el consistorio ha logrado evitar la paralización de estos dos pilares básicos de la gestión económica municipal, lo que sería malo para el propio funcionamiento del Gobierno local, pero también evitamos en buena medida afectar a los pagos que el Ayuntamiento tiene que hacer a terceros".

El pasado 27 de marzo se hizo efectiva la jubilación de la interventora municipal, seguida el 6 de abril del tesorero. Ante la salida de estos dos funcionarios clave, el consistorio ejecutó con antelación una hoja de ruta para asegurar una transición tranquila. “Teníamos que asegurar un cambio que no llevase a sobresaltos. Por ello, ya el 7 de marzo de 2024 llevamos a Pleno la creación de la plaza de viceinterventor/a, puesto que se cubrió el pasado año y que ahora permite mantener la actividad en el área sin interrupciones", ha señalado el alcalde.

En cuanto a la Tesorería, tras un proceso inicial para cubrir el puesto de forma interina que resultó desierto, el Ayuntamiento ha nombrado tesorera accidental a una técnica del Área de Intervención, funcionaria de la casa. Esta propuesta ya cuenta con la autorización vinculante de la Junta de Castilla y León.

Frente a las críticas por la desidia y la tardanza comarcal, se ha querido trabajar con anticipación para favorecer una transición fluida en secciones fundamentales para la vida municipal. Morala ha indicado que, aunque la respuesta ha sido inmediata, la administración local entra ahora en una etapa de ajuste: “pasamos de una transición a soluciones definitivas, haciendo un esfuerzo de adaptación”, por lo que el regidor solicita paciencia a la ciudadanía y a la propia estructura municipal, ya que estos cambios requieren un periodo lógico de ajuste administrativo.

Por ello, el Ayuntamiento ya ha dado los pasos necesarios para incluir ambas plazas vacantes en el próximo concurso unitario que convoque el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. En este sentido, precisa que se impulsa así un compromiso con la eficacia: “el objetivo final es resolver esta situación definitivamente con funcionarios de carrera, manteniendo mientras tanto la agilidad en los pagos y la fiscalización municipal".

"Es nuestra responsabilidad velar por el día a día de los ponferradinos y la continuidad de la gestión municipal", concluye Morala, destacando que la previsión política ha sido fundamental para que la maquinaria administrativa no sufra retrasos en un momento de especial importancia para la gestión de los recursos públicos.