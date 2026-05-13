Tres centros bercianos participan en el I Concurso de Ortografía

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Campus de Ponferrada acogió ayer la final del I Concurso de Ortografía Intercentros con la participación del alumnado de 2º de ESO del IES Europa, IES Gil y Carrasco e IES Virgen de la Encina, y contó con la colaboración especial de la Universidad de León.

Esta iniciativa propone al alumnado una manera diferente de practicar el uso adecuado de la norma ortográfica , atendiendo la importancia que supone el respeto a la misma.

En la primera edición del certamen los ganadores fueron Lola Cordón Blanco (Gil y Carrasco), Hugo Fernández Álvarez (Gil y Carrasco) y Jorge García Fernández (Virgen de la Encina), quienes recibieron de mano de los organizadores sus premios.