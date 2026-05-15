Proyecto Hombre ofrece el Máster en Adicciones

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Proyecto Hombre Bierzo, en colaboración con Universidad de León, ha abierto el periodo de prematricula del Máster de Formación Permanente en Adicciones, un título propio con quince años de trayectoria que prepara a profesionales especializándoles en prevención y tratamiento de conductas adictivas. Y es que a lo largo de estos años, Proyecto Hombre Bierzo ha impulsado esta formación en colaboración con la Universidad de León, aportando la experiencia práctica de profesionales que trabajan diariamente en la intervención con personas con problemas de adicciones, lo que refuerza el carácter aplicado del programa de contenidos.

El programa, de 60 créditos ECTS y duración de un curso académico, podrá realizarse en modalidad presencial u online, facilitando así la participación del alumnado de ámbito nacional o internacional. Está especialmente dirigido a profesionales y personas tituladas de los ámbitos de la salud, la educación y la intervención social que deseen ampliar su formación y desarrollar competencias específicas en el abordaje integral de las adicciones. Hay que destacar que el Máster, que comenzó su andadura en 2011, ha formado ya a 13 promociones de profesionales y se ha consolidado como una formación de referencia en este campo, manteniendo una apuesta firme por la especialización y la calidad formativa.

En esta nueva etapa el máster refuerza su carácter interdisciplinar y amplía su proyección formativa hacia distintos ámbitos profesionales, con el objetivo de especializar a los y las estudiantes en la prevención y tratamiento de las adicciones desde una perspectiva integral»

A lo largo de estos años, Proyecto Hombre Bierzo ha impulsado esta formación aportando la experiencia práctica de profesionales que trabajan diariamente en la intervención con personas con problemas de adicciones, lo que refuerza el carácter aplicado del programa de contenidos.