Mari Paz Martínez:«Necesitamos ya el proyecto de urbanización del polígono industrial»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

«Hay que saber trabajar y seguir haciéndolo por el bien de tu pueblo, que es lo que tenemos que hacer todos los alcaldes. A veces me he sentido un poco más sola, pero lo suples con la gente, con el compañerismo. Hay que saber llevarse bien con políticos diferentes a los tuyos». Así comenzó la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, hablando sobre cómo es ejercer la Alcaldía al margen de las siglas del Partido Socialista. La política berciana, de Independientes por Fabero, participó ayer en el programa La Tertulia de La 8 Bierzo, presentado por el jefe de informativos Manuel Domínguez, y que cuenta con la colaboración del delegado de Diario de León en el Bierzo, Manuel Félix López, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

Desarrollo industrial

Futuro del municipio. «Necesitamos dinamismo y que el proyecto de urbanización del polígono industrial salga ya adelante; que todos se pongan las pilas, porque llevamos casi ocho años poniendo en orden esa adquisición de terrenos». «Pedimos una subvención a la Junta de 400.000 euros para seguir con el polígono, pero nos pilló el proceso electoral; estamos esperando como agua de mayo que haya Gobierno porque necesitamos el polígono industrial». «El centro de la biomasa espero que esté licitado en junio y poder ejecutarlo cuanto antes».

Pacto con izquierda unida

Fin de relaciones. «La relación personal ha sido buena y, cuando uno trabaja en equipo, a veces pueden aparecer tiranteces, pero no era el caso; se trabajaba bien». «Ellos creen que los objetivos no se estaban consiguiendo, pero tampoco nos han explicado cuáles son los objetivos que no se se estaban cumpliendo». «Creo que querían finalizar. Pensábamos que iba a ser más cercano al periodo de elecciones, pero lo han decidido así y respeto la decisión que han tomado».

Cuentas municipales

Reducción de deuda. «La situación económica es la que es; nunca hemos engañado a nadie», remarca, y explica que «entramos con una deuda de 1,6 millones de euros y, en este momento, la hemos reducido a 900.000 euros. Sigue siendo una cantidad importante, pero se ha ido reduciendo, y hay que intentar solventarla con mucho trabajo y con la participación de numerosos voluntarios. A veces, esta situación económica nos impide poner en marcha otro tipo de iniciativas».

La oposición en el consistorio

Relaciones con los socialistas. «Fría, dura y distante, con muchas lecciones que nos daban y oponiéndose a todo en cuanto a la organización de los plenos y comisiones, pues demuestra en qué línea iba».

El PSOE

Pasado, presente y futuro. «La situación es un poco diferente en mi vida por temas de salud. Tengo que ver cómo se va desencadenando todo, pero si sigue igual, con la tranquilidad, no descarto presentarme por esta agrupación —en referencia a Independientes por Fabero—». «Con el PSOE no hay acercamiento ninguno. Mientras Demetrio Alfonso Canedo, que ya se ha postulado y no elimina la posibilidad de ser candidato, esté ahí, lo vamos a tener difícil toda esta gente que me acompañó para volver a formar parte del Partido Socialista. Pero si eres socialista de toda la vida y una persona que no representa el socialismo que tú crees que debe representar te echa». «Es sorprendente», así califica la absolución de Demetrio Alfonso Canedo, y precisa: «Creo que ellos sabían que tenía pendiente ese juicio, pero aun así lo llevaron en las listas y a él no lo expulsaron. Si sigues los estatutos, si yo dimito, él también debería haber dimitido». «Sigue doliendo, porque ya no solo es que te expulsen; con un compañero siempre hay que sentarse y hablar. Yo estaba en Galicia y me enteré de que me iban a echar», recordó. Además, señaló que su juicio duró ocho años. «La primera vez le dije a Cendón —el secretario provincial de los socialistas— que yo seguía imputada, y dijo que siguiéramos adelante. Por eso no entendí que esta otra vez ocurriera como ocurrió, y con tan poca elegancia».

Un año de mandato

Deberes pendientes. «Sería fatídico que se opusieran a todo lo que nos queda por aprobar. Me refiero a la licitación de las naves del Pozo Viejo, valorada en dos millones de euros, así como a todo lo que resta del proyecto de urbanización. Creo que nadie se va a oponer a eso, porque, de hacerlo, estarían trasladando un mensaje erróneo al municipio».

Proyectos

Pozo Julia y Gran Corta. «Hemos licitado el soterramiento y comenzará en 20 días como máximo. Tenemos que coordinar que no afecte a las visitas. Este proyecto va a revitalizar mucho la zona y permitirá superar las 11.000 visitas del año pasado, y eso que se notaron los incendios. Tendremos un buen referente turístico». Sobre la Gran Corta, indicó que «se está haciendo el Gravity Park y también se ha planteado un aula paleobotánica, que será un nuevo recurso turístico».