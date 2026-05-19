La campaña itinerante sobre la salud respiratoria recala en Ponferrada

Los profesionales de la Gasbi atienden a una paciente en el camión de la SeparDL

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi), Juan Ortiz de Saracho, visitó hoy la unidad móvil de la campaña nacional «No es normal Tour», impulsada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), instalada en la plaza Fernando Miranda de Ponferrada y que ha contado con la participación de médicas y enfermeras del Servicio de Neumología del Hospital Universitario El Bierzo.

Durante la visita, el gerente ha podido conocer el funcionamiento de este espacio sanitario itinerante que recorre distintas localidades de España con el objetivo de acercar la salud respiratoria a la ciudadanía, especialmente a través de acciones de sensibilización, educación sanitaria y detección precoz de patologías respiratorias.

El «No es normal Tour» se desarrolla mediante una unidad móvil equipada en la que se realizan pruebas como espirometrías y se ofrece información directa a la población, con el fin de concienciar sobre síntomas que con frecuencia se normalizan, como la tos persistente, la dificultad respiratoria o el cansancio injustificado. Esta iniciativa pretende, además, promover el diagnóstico temprano de enfermedades como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), así como mejorar el conocimiento de la población sobre su salud respiratoria.

El gerente ha destacado la importancia de este tipo de campañas «que acercan la prevención y la promoción de la salud a la población, favoreciendo la detección precoz y reforzando la concienciación sobre hábitos saludables», y ha subrayado la colaboración entre las instituciones sanitarias y las sociedades científicas para mejorar la atención a los pacientes.