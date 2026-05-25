Premio a la innovación por una kombucha que aprovecha el residuo de castaña del Bierzo y lleva pera conferencia

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Una kombucha (bebida natural) elaborada a partir de residuos agroalimentarios de pera conferencia y castaña del Bierzo ha situado a la Universidad de León entre las instituciones reconocidas en el ‘Concurso Iniciativa Campus Emprendedor 2025’, un certamen que impulsa el talento emprendedor universitario en Castilla y León y que también ha premiado un apósito capaz de mejorar la regeneración de heridas y desarrollado en la ULE.

Las estudiantes Claudia García Abad y Alicia González Corcoba recibieron la Mención Especial al Emprendimiento Cultural, Social y Humanístico en la categoría «Proyecto Empresarial» por su kombucha, que aprovecha el agua de escaldado de la castaña del Bierzo, un subproducto rico en compuestos bioactivos, como base para la elaboración de una kombucha local combinada con pera conferencia. La iniciativa adapta el cultivo microbiológico a esta materia prima, reduciendo el impacto ambiental de los vertidos y generando una bebida funcional de alto valor añadido vinculada al territorio.

Por su parte, Alejadro Casado Santos, doctorando del programa de Biomedicina y Ciencias de la Salud de la Facultad de Veterinaria, obtuvo el segundo premio en la categoría «Idea Innovadora de Negocio» por su «Apositt». Se trata de un proyecto que desarrolla apósitos personalizados mediante impresión 3D para la administración eficiente del secretoma de células madre, un fármaco líquido en fase de investigación. Fabricados con silicona biocompatible, estos dispositivos crean un entorno óptimo para la regeneración de heridas, mejoran la adherencia al tratamiento y reducen el desperdicio del fármaco. Además, incorporan una válvula de no retorno que permite una aplicación controlada y localizada, y pueden reutilizarse tras su esterilización, lo que contribuye a reducir costes y residuos.

Este certamen está organizado por la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, en colaboración con la Junta, las universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).