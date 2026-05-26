El Consejo Comarcal da luz verde a la moción para pedir un plan integral para el Hospital El Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo Comarcal del Bierzo aprobó, con los votos a favor del PSOE y CB y en contra del PP, la moción del PSOE para exigir a la Junta de Castilla y León un plan integral urgente para el Hospital El Bierzo y la reducción de las listas de espera sanitarias.

Por su parte, el portavoz del PP, José Manuel Pereira, explicó que su grupo no estaba conforme con el planteamiento de la moción sobre sanidad, que “evidentemente tiene mucho que mejorar”. En este sentido, recordó la comisión que se reunió para dar cuenta de los avances que se han hecho y aseguró que “todo lo que se ha pactado se está cumpliendo”, como el plan de fidelización de profesionales y los nuevos contratos. Igualmente, Pereira se refirió a la huelga de médicos, que ha provocado el incremento de las listas de espera.

Iván Alonso, portavoz de Coalición por el Bierzo, argumentó su postura a favor de la moción sanitaria. “Vamos a votar a favor de todo aquello que sirva para mejorar la situación sanitaria en El Bierzo y las listas elefantiásicas de espera, y nada ayuda esta huelga”, remarcó.

La sesión también sirvió para la toma de posesión de la nueva consejera, Susana Rivada, que sustituye a la también socialista Mabel Fernández. “Estoy emocionada y para mí es un reto continuar con la labor de mi compañera, que ha sido y es una trabajadora incansable y un ejemplo de dedicación. Espero estar a la misma altura que ella”. También puso en valor la institución, que “trabaja por y para El Bierzo y, aunque sea una gran desconocida para parte de la ciudadanía, espero estar a la altura de las circunstancias”.

El Pleno del Consejo Comarcal del Bierzo también sirvió para dar la bienvenida al nuevo secretario y a la nueva interventora, lo que permitirá poner al día las cuentas de la institución. “Esperemos que con los dos técnicos se le acaben las excusas al señor presidente y a este equipo de Gobierno de mayoría absoluta inoperante y podamos tener en un pleno los ansiados presupuestos”, precisó el bercianista Iván Alonso.

Además, se dio luz verde a la moción socialista en apoyo al proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes, con los votos en contra de PP y CB.

La oposición en la sesión de hoyAna F. Barredo