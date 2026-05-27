Ponferrada comienza las obras de urbanización de Montes de Valdueza por 216.000 euros

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada dice adiós al barro en Montes de Valdueza. El teniente de alcalde y concejal de Medio Rural, Iván Alonso, anunció ayer el comienzo de los trabajos de urbanización en la localidad de Montes de Valdueza, una de las actuaciones más demandadas por los vecinos y que pone fin a años de espera.

Con esta intervención, Montes de Valdueza contará por fin con sus principales calles urbanizadas, dejando atrás una situación que lo convertía en uno de los últimos núcleos del municipio donde aún se pisaba barro al salir de casa.

Las obras, cuyo presupuesto asciende a un total de 216.000 euros, abarcan la zona de mayor densidad de población del pueblo, donde residen cerca de 28 vecinos, y se extienden desde la Casa del Pueblo hasta la ermita de la Santa Cruz, incluyendo el entorno del parque y mirador.

Entre las actuaciones previstas figuran el soterramiento del cableado aéreo, la renovación de las acometidas eléctricas y de agua, y la pavimentación con hormigón desactivado conservando el tradicional granito en espina de pez, solución que se ha mostrado especialmente adecuada para los pueblos de alta montaña. Además, se habilitará un mirador en el recorrido de subida hacia la ermita de la Santa Cruz. También Alonso destacó destacar el potencial turístico del lugar.