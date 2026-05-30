Muere Damián Tascón, presidente honorífico del Banco de Alimentos y premio Ciudad de Ponferrada

Damián Tascón frente a la placa de reconocimiento que tiene frente a la iglesia de San Pedro, en Ponferrada.ANA F. BARREDO

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente honorífico del Banco de Alimentos y premio Ciudad de Ponferrada, Damián Tascón Cuesta, ha fallecido en su casa un día antes de cumplir los 97 años. El funeral será hoy sábado, a las 18.30 horas en la iglesia parroquial de San Pedro, en Ponferrada. El entierro será el domingo 31 de mayo, a las 12.30 horas, en el cementerio de León.

Aunque nacido en la localidad de Campohermoso, Tascón se crió en Quintanilla de Babia, pasó parte de su juventud en Madrid para afincarse finalmente en Ponferrada, siempre junto a su inseparable María Brañas.

Damián fue un conocido comerciante de Ponferrada, donde nació su establecimiento de moda infantil conocido como ‘El Bebé’, en la avenida de la Puebla. De espíritu emprendedor e inquieto, llegó a abrir dos tiendas más en Ponferrada, otra en Villablino y, por fin, una última en Madrid, en plena Castellana. Para entonces, el nombre elegido para su negocio era Kintaky.

Antes de esa trayectoria de emprendimiento, Damián Tascón había demostrado su versatilidad y su ingenio trabajando en la mina o como proyector ambulante de cine. Incluso llegó a formarse como mecánico de helicópteros durante su juventud en la capital de España.

En Ponferrada también fue especialmente reconocido como presidente del Banco de Alimentos del Sil, entidad en la que se volcó durante su jubilación, lo que le hizo merecedor de la Espiga de Oro, distintivo nacional del Banco. Posteriormente fue nombrado presidente honorífico de la delegación berciana. En esta ciudad también fue merecedor del premio Ciudad de Ponferrada a la Solidaridad Enrique Gil y Carrasco, honor que recibió en un entrañable acto en el Teatro Bergidum. Una placa instalada por el Ayuntamiento frente a la iglesia de San Pedro también recuerda su figura para la posteridad.